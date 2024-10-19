Окупанти попри погоду стали частіше використовувати техніку у штурмах на Донбасі, - ISW

Російські сили останнім часом збільшили використання бронетранспортерів та танків в атаках на напрямках Покровська та Курахове.

ISW зафіксував три механізовані атаки чисельністю до батальйону на заході Донецької області лише за останній тиждень. Це помітне збільшення темпу, оскільки з кінця липня до початку жовтня 2024 року росіяни всього провели чотири такі атаки.

Російські та українські джерела нещодавно повідомили про погіршення стану ґрунту по всій лінії фронту в Україні. Наступ наступу грязьових умов, ймовірно, спонукає російське військове командування активізувати механізовані наступальні операції на заході Донецької області, вважають в ISW.

Аналітики інституту вважають, що російське військове командування має намір використовувати цю посилену механізовану діяльність для полегшення просування відкритими полями до настання сезонної дощової погоди та грязьових умов на ґрунті, а також дозволити російським військам закріпити позиції в рамках підготовки до майбутніх наступальних операцій у найближчі місяці.

ISW оцінює, що російські сили продовжать наступальні операції після осіннього сезону сльоти, хоча несприятливі погодні умови, ймовірно, зменшать ефективність російської піхоти доти, доки погодні та ґрунтові умови не покращаться.

Російські сили, зокрема, можуть спробувати зберегти ініціативу на всьому театрі військових дій через послідовний наступальний тиск восени 2024 року, вважають в Інституті.