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Окупанти встановили РЛС у районі Балаклавської ТЕС у Криму, - партизани (відео)

Фото: окупанти встановили РЛС у районі Балаклавської ТЕС у Криму (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили радіолокаційну станцію російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Вона встановлена в районі Балаклавської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Так, партизани продовжують збирання даних про місця розміщення систем ППО в окупованому Криму.

"Під час розвідки було виявлено одну з радіолокаційних станцій, розташовану неподалік Балаклавської ТЕС. Інформація оперативно передана Силам оборони України", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Криму

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.

За словами колишнього спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

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