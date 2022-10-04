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Окупанти вночі вдарили по Краматорську: є руйнування та поранені

Фото: окупанти вночі вдарили по Краматорську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 4 жовтня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок чого поранення отримали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду .

Повідомляється, що ворожа ракета влучила у приватний сектор. Внаслідок удару пошкоджено будинки та школа. На даний момент відомо про двох поранених.

Фото: наслідки нічного обстрілу Краматорська (t.me/kramatorsk_rada)

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинула цивільна, ще двоє отримали поранення.

Як повідомлялося, вчора армія РФ завдала удару по гуртожитку в місті Часів Яр . В результаті загинула людина.

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