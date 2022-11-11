Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці у Миколаєві: є жертви

"Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених", - написав Кім.

Також він прикріпив до повідомлення кадри наслідків ракетного удару.

Фото: наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Окрім того, на обстріл житлового будинку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також заявив, що таким чином окупанти цинічно відповіли на успіхи ЗСУ на фронті.

"Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновані з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не залишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - написав Зеленський.