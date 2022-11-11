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Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці у Миколаєві: є жертви

Фото: окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці у Миколаєві (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 11 листопада завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених", - написав Кім.

Також він прикріпив до повідомлення кадри наслідків ракетного удару.

Фото: наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Окрім того, на обстріл житлового будинку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також заявив, що таким чином окупанти цинічно відповіли на успіхи ЗСУ на фронті.

"Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновані з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не залишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - написав Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили в об'єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося про вибухи у Харкові та області. Однак подробиць поки що немає.

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