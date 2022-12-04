Окупанти вночі з мінометів обстріляли Сумську область

За його словами, опівночі росіяни з мінометів 120-мм калібру вдарили по Глухівській громаді. Зафіксовано 8 "прильотів".

Крім того, близько 1:20 російська армія обстріляла одне з сіл Зноб-Новгородської громади. Окупанти використали стрілецьку зброю, зафіксовано 6 поодиноких пострілів.

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, минулої доби окупанти обстріляли Харківську область, внаслідок чого у Куп'янську-Вузловому пошкоджено дорожнє покриття та залізнична інфраструктура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.