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Окупанти вночі з мінометів обстріляли Сумську область

Фото: окупанти знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська знову обстріляли прикордонну територію Сумської області. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, опівночі росіяни з мінометів 120-мм калібру вдарили по Глухівській громаді. Зафіксовано 8 "прильотів".

Крім того, близько 1:20 російська армія обстріляла одне з сіл Зноб-Новгородської громади. Окупанти використали стрілецьку зброю, зафіксовано 6 поодиноких пострілів.

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, минулої доби окупанти обстріляли Харківську область, внаслідок чого у Куп'янську-Вузловому пошкоджено дорожнє покриття та залізнична інфраструктура.

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