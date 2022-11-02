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Окупанти вночі атакували Україну "шахедами". Збито 12 з 13 запущених БПЛА

Фото: "Шахеди" атакували Україну вночі 2 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити всі БПЛА, крім одного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"12 із 13 знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави", - йдеться в повідомленні.

Як додають військові, 6 БПЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".

"Ще шість - у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України", - додають в ПС ЗСУ.

Як повідомлялось, російські окупанти всю ніч та вранці 2 листопада обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе.

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