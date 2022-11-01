Окупанти вночі атакували Полтаву "Шахедами": є руйнування (фото)

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед". Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
Вночі Полтавську область атакували чотири безпілотники. Уламки впали на складські приміщення у Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа.
При цьому протягом наступної години в цей же район влучили ще 3 дрони-камікадзе. Загальна площа пожежі становила 3600 квадратних метрів.
Пожежу вже ліквідовано.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.
Також вночі ворог атакував Миколаїв, запустивши по місту чотири ракети. Є загиблі та п'ятеро поранених.
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