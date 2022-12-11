Окупанти влаштували екоцид у Чорнобаївці

У Херсонській області окупанти зруйнували одну з найбільших птахофабрик у регіоні і знищили майже 4 млн птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Херсонської обласної прокуратури.

Як засвідчують дані слідства, у березні 2022 року внаслідок агресії російських загарбників було пошкоджено електропостачання на одній з найбільш сучасних і великих птахофабрик Херсонської області, яка розміщується у Чорнобаївці. Через це працівники підприємства не мали можливості годувати птахів і підтримувати санітарний режим, внаслідок чого загинула переважна більшість курей, яких до війни налічувалось понад 4 млн.

Працівники обласної прокуратури виявили на території птахофабрики місце захоронення загиблої птиці - котлован глибиною близько 3 метрів і площею 1880 квадратних метрів. Частина загиблої птиці так і залишалась у пташниках. У результаті могло статися бактеріальне зараження значної території, за фактами якого обласна прокуратура ініціювала необхідні дослідження. Під час огляду відібрано необхідні зразки для з’ясування впливу зазначеної події на довкілля.

"Наразі прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України - екоцид)", - йдеться у повідомленні.