Оккупанты устроили экоцид в Чернобаевке
В Херсонской области оккупанты разрушили одну из крупнейших птицефабрик в регионе и уничтожили почти 4 млн птиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонской областной прокуратуры.
Как свидетельствуют данные следствия, в марте 2022 года в результате агрессии российских захватчиков было повреждено электроснабжение на одной из самых современных и крупных птицефабрик Херсонской области, которая находится в Чернобаевке. Поэтому работники предприятия не имели возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур, которых до войны насчитывалось более 4 млн.
Сотрудники областной прокуратуры обнаружили на территории птицефабрики место захоронения погибшей птицы - котлован глубиной около 3 метров и площадью 1880 квадратных метров. Часть погибшей птицы так и оставалась в птичниках. В результате могло произойти бактериальное заражение значительной территории, по фактам которой областная прокуратура инициировала необходимые исследования. При осмотре отобраны необходимые образцы для выяснения влияния указанного события на окружающую среду.
"В настоящее время прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массового уничтожения объектов животного мира, что может повлечь за собой экологическую катастрофу (ст. 441 УК Украины - экоцид)", - говорится в сообщении.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Госэкоинспекция Украины объявила сумму ущерба, который нанесла земельным ресурсам Украины российская агрессия - почти 500 млрд гривен.
Кроме того, соответствующие структуры объявили, что российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украине более чем на 1,35 трлн гривен. В стране уже пострадала треть лесного фонда.
Напомним, мы писали, что оккупанты в Херсонской области создали колоссальную экологическую угрозу. Россияне подрывают плавсредства и суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков, поэтому в реке оказались тонны смазки и горючего.
Добавим, Россия за восемь месяцев войны нанесла значительный ущерб, в частности Черному морю, где было зафиксировано уже около 700 случаев смерти дельфинов.
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