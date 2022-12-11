Оккупанты устроили экоцид в Чернобаевке

В Херсонской области оккупанты разрушили одну из крупнейших птицефабрик в регионе и уничтожили почти 4 млн птиц.

Как свидетельствуют данные следствия, в марте 2022 года в результате агрессии российских захватчиков было повреждено электроснабжение на одной из самых современных и крупных птицефабрик Херсонской области, которая находится в Чернобаевке. Поэтому работники предприятия не имели возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур, которых до войны насчитывалось более 4 млн.

Сотрудники областной прокуратуры обнаружили на территории птицефабрики место захоронения погибшей птицы - котлован глубиной около 3 метров и площадью 1880 квадратных метров. Часть погибшей птицы так и оставалась в птичниках. В результате могло произойти бактериальное заражение значительной территории, по фактам которой областная прокуратура инициировала необходимые исследования. При осмотре отобраны необходимые образцы для выяснения влияния указанного события на окружающую среду.

"В настоящее время прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массового уничтожения объектов животного мира, что может повлечь за собой экологическую катастрофу (ст. 441 УК Украины - экоцид)", - говорится в сообщении.