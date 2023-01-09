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Окупанти вивезли жінок із пологового будинку в Антрациті, аби лікувати там військових

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Антрацит, Понеділок 09 січня 2023 18:02
Окупанти вивезли жінок із пологового будинку в Антрациті, аби лікувати там військових Фото: Окупанти вивезли жінок із пологового будинку в Антрациті, аби лікувати там військових (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти вивезли жінок з пологового будинку в Антрациті (Луганська область), звільнивши таким чином місця для своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Росіяни вивезли вагітних жінок з пологового будинку, аби переобладнати його у військових шпиталь", - зазначили у Центрі.

Також повідомляється, що рішення щодо переходу цивільної медицини на обслуговування військових прийнято так званим урядом "ЛНР".

"Зокрема, вже розміщують російських військових Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 та Луганська міська багатопрофільна лікарня №15. Також низка інших лікарень на тимчасово окупованій частині області"

У ЦНС закликають цивільних покинути тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, що на тимчасово захоплених територіях не вистачає медиків для лікування поранених російських окупантів.

Також у лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у важкому стані, "швидка допомога" виїжджає тільки на виклики військових РФ.

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