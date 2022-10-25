Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб

Окупанти продовжують заходи щодо евакуації місцевих жителів із тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста до населених пунктів Генічеськ та Скадовськ росіяни вивезли обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни також викрали обладнання інтернет-провайдерів.

Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.

У населений пункт Львова, натомість евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з-поміж мобілізованих осіб.

Ситуація на фронтах

Ворог введе наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Верхньокам'янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар'їнка та Невельське Донецької області.

Усього за добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари отримали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар та Ненудне Донецької області, Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури з території республіки Білорусь, включаючи залучення ударних БПЛА іранського виробництва.

В інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка та Велика Писарівка Сумської області.

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка та Велика Писарівка Сумської області. на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Ольховатка, Вовчанськ, Дворічна, Кам'янка, Красне, Стариця, Стрілка, Домашнє та Чавунівка Харківської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Ольховатка, Вовчанськ, Дворічна, Кам'янка, Красне, Стариця, Стрілка, Домашнє та Чавунівка Харківської області; на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське та Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське та Ямполівка Донецької області;

– з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське та Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське та Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Вопросне, Соледар та Яківна Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Вопросне, Соледар та Яківна Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – за танками, мінометами, ствольною та реактивною артилерією, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Ненудне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольговське, Степове, Червоне та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку зазнали вогневої поразки райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Білогірка, Давидів Брид, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди.

За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Так, у районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ із правого берега.

Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.

За уточненою інформацією, останніми днями підтверджено знищення п'яти одиниць озброєння та військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ у Запорізькій та Херсонській областях.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала понад 30 ударів. Підтверджено поразку 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів ворога.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА "Орлан-10" та БПЛА "Shahed-131" противника.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та 2 інші важливі об'єкти противника.

Нагадаємо, що Херсон залишила значну частину мешканців, ворог готується до вуличних боїв.

Також стало відомо, що ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня.

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