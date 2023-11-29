Окупанти не використовують активно авіацію через негоду, посиливши артобстріли, - Луганська ОВА
Через негоду росіяни не можуть активно застосовувати бомбардувальники та гелікоптери. Зосередившись на артилерії, вони стали бити більш прицільно по селах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію у Facebook.
Так, у Невському протягом минулої доби пролунало 35 вибухів після ворожих обстрілів.
"У цьому селі ще залишаються люди, які поки не погоджуються на евакуацію. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - зауважив Лисогор.
Також противник відкрив вогонь по території Серебрянського ліса.
Крім того, окупанти намагалися просунутися як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках, втім не досягли успіхів. Зазначається, що минулої доби вони атакували здебільшого Донецьку та Харківську області.
Ситуація в Луганській області
Також в Луганській ОВА інформують, що в уряді РФ збираються покласти відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих торік територій на керівників-колаборантів.
Так, зрадників ставлять перед вибором - відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.
У разі невиконання цих домовленостей колаборанти не отримають російських грошей, але пізніше. Зазначається, що рівень дотаційності досягає 95%.
Крім того, окупаційна влада отримала наказ на нову хвилю масової депортації українських дітей на територію РФ.
"Окуповані регіони одержали нові рознарядки - упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку досягнень народного господарства", - йдеться в повідомленні
Наразі з необхідної кількості окупанти зібрали тисячу.
"І після перших відряджень охочих стає ще менше. Власним коштом кожному необхідно дістатися до Ростова. Там чекає поїзд - один на дітей з чотирьох окупованих областей", - повідомляють в Луганській ОВА.
Людей змушують чекати в потягах до повного завантаження десятками годин, утримуючи в важких умовах.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, за минулу добу українські військові відбили 16 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 9 артилерійських засобів противника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та досягли невизначеного успіху на захід від села Роботине у напрямку Копані Запорізької області. Також зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.
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