Оккупанты не используют активно авиацию из-за непогоды, усилив артобстрелы, - Луганская ОВА
Из-за непогоды россияне не могут активно применять бомбардировщики и вертолеты. Сосредоточившись на артиллерии, они стали бить более прицельно по селам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную военную администрацию в Facebook.
Так, в Невском за прошедшие сутки раздалось 35 взрывов после вражеских обстрелов.
"В этом селе еще остаются люди, которые пока не соглашаются на эвакуацию. По предварительной информации, никто не пострадал", - отметил Лысогор.
Также противник открыл огонь по территории Серебрянского леса.
Кроме того, оккупанты пытались продвинуться как на Лиманском, так и на Купянском направлениях, но безуспешно. Отмечается, что за прошедшие сутки они атаковали в основном Донецкую и Харьковскую области.
Ситуация в Луганской области
Также в Луганской ОВА информируют, что в правительстве РФ собираются возложить ответственность за дефицит в бюджетах оккупированных в прошлом году территорий на руководителей-коллаборантов.
Так, предателей ставят перед выбором - отказаться от дотаций с нового года или взять личное обязательство по снижению разрыва между региональными доходами и расходами.
В случае невыполнения этих договоренностей коллаборанты не получат российские деньги, но позже. Отмечается, что уровень дотационности достигает 95%.
Кроме того, оккупационные власти получили приказ на новую волну массовой депортации украинских детей на территорию РФ.
"Оккупированные регионы получили новые разнарядки - в течение осенне-зимнего периода необходимо отправить 10 тысяч детей в Москву на выставку достижений народного хозяйства", - говорится в сообщении
Сейчас из необходимого количества оккупанты собрали тысячу.
"И после первых командировок желающих становится еще меньше. За свой счет каждому необходимо добраться до Ростова. Там ждет поезд - один на детей из четырех оккупированных областей", - сообщают в Луганской ОВА.
Людей заставляют ждать в поездах до полной погрузки десятками часов, удерживая в тяжелых условиях.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро 29 ноября, за минувшие сутки украинские военные отразили 16 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств противника.
В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя и достигли неопределенного успеха к западу от села Работино в направлении Копани Запорожской области. Также сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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