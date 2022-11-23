Окупанти вихваляються, що використовують заборонені фосфорні снаряди: перехоплення

У черговій перехопленій розмові військовослужбовець 488 полку російської військової частини 13121 розповідає батькові про ситуацію під Кремінною Луганської області. За його словами, те, що показують російські ЗМІ, не відповідає дійсності.

"Наші, кажу, фосфором ще кидають. Ну, щоб випалювати їх там - 4 тисячі градусів... Цим вогнем і падає потихеньку вниз. Там навіть хто в укритті - все вигорає", - сказав окупант.

При цьому батько зазначив, що такого російське телебачення не показує. Росіяни вважають, що в Україні вони воюють з бійцями НАТО, а Польща нібито "хоче забрати в України Калінінград".

"Воюємо не з Україною, а, вважають, з Америкою... Польща, мабуть, теж що-небудь хоче у них якусь територію забрати. Що у них? Калінінград вони хочуть забрати", - розмірковують росіяни.