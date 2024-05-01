Окупанти вигадали фейк про "дітей-вбивць" в Маріуполі: Андрющенко пояснив замисли росіян

Російські загарбники та пропагандисти відзначилися новим фейком про нібито 10-річних дітей, які в окупованому Маріуполі вбивають військовослужбовців країни-агресора. Чергова брехня ворога може бути спробою "легалізувати" загибель українських дітей у цьому місті.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір " Ми - Україна ".

За його словами, подібні фейкові повідомлення від кремлівських пропагандистів щодо маріупольських "дітей-убивць" не з'являються "просто так".

Так, Андрющенко навів дві вірогідні причини, які можуть пояснити задум окупантів.

"Першою може бути те, що було знайдено поховання великої кількості дітей, і є свідчення, що це було зроблено солдатами РФ", - сказав він.

Так, продовжує радник міського голови, саме для "виправдання" могла бути запущена така історія.

"До кінця тижня ми точно будемо знати, чи є щось подібне", - додав він.

Що стосується другої гіпотези, то тут йдеться про російські обстріли міста, що спричиняє значну кількість жертв.

"Друга гіпотеза - під час ударів РФ можуть гинути діти, і для виправдання вигадуються такі історії", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, перед тим російська пропаганда стала поширювати заяви про нібито напади 10-річних дітей з ножами на окупантів у Маріуполі. Дітлахи, стверджується у фейку, встромляли холодну зброю "в печінку під бронежилети" загарбників.

Ситуація в Маріуполі

Раніше повідомлялося, що війська РФ у травні 2022 року захопили Маріуполь Донецької області після шквальних обстрілів та бомбардувань, зокрема по цивільних об'єктах. Після цього росіяни стали влаштовувати на території майже геть зруйнованого міста свою військову базу.

Яка кількість загиблих цивільних у Маріуполі - достеменно невідомо, оскільки місто перебуває під ворожим контролем, а росіяни намагаються приховати свідчення своїх вбивств.

Ще у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський сказав, що у Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте, кількість жертв агресії РФ у місті буде встановлена після його деокупації.

Історії дітей з Маріуполя, які пережили жах облоги та обстрілів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.