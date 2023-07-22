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Окупанти відправили воювати громадян Узбекистану, які їхали на будівництво в Маріуполь

Фото: Окупанти відправили воювати громадян Узбекистану (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти відправили на фронт громадян Узбекистану, які їхали на будівництво в Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що після прибуття у громадян Узбекистану вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців.

Раніше видання Reuters повідомляло, що у російському місті Орел громадянам Узбекистану, які працюють на місцевому сміттєпереробному заводі, видали повістки та наказали з'явитись у військкомат.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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