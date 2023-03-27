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Окупанти відмовляються демобілізувати студентів в "Л/ДНР", - ЦНС

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 15:37
Окупанти відмовляються демобілізувати студентів в "Л/ДНР", - ЦНС Фото: Окупанти відмовляються демобілізувати студентів в "Л/ДНР" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти відмовились провести демобілізацію студентів в "ЛНР" та "ДНР", хоча гауляйтери захоплених регіонів звітували про виконання цих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На початку повномасштабного вторгнення окупанти провели "загальну мобілізацію" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Згодом вони пообіцяли демобілізувати студентів у так званих "закладах вищої освіти", але обіцянку не виконали", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що в "ДНР" було мобілізовано 3515 студентів, з яких 70 загинуло, 174 поранено й 272 дезертувало. Близько 2 тисяч юнаків і досі "служать" у ворожій армії.

"В Луганській області гауляйтери мобілізували 654 студентів, з яких 5 загинуло й 70 поранено. Близько 300 юнаків далі "служать", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що окупаційна влада так званих Донецької та Луганської "народних республік" передумала відправляти на війну студентів. Але "демобілізація" не стосується заочників.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що демобілізація студентів та аспірантів навчальних закладів в "ДНР" та "ЛНР" має закінчитися у грудні.

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