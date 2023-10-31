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Окупанти вербують ув'язнених в Луганській області до армії РФ

Фото: ув'язнених в Луганській області вербують до армії РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська займаються вербуванням ув'язнених на території тимчасово окупованої Луганської області. Їх хочуть "запроторити" ло лав армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Їх вербують до лав армії РФ, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України", - розповів він.

За даними голови ОВА, у разі ж відмови ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій.

"Особлива увага надається тим, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання. Відповідні списки вже зібрані окупаційною адміністрацією", - додав Лисогор.

Мобілізація РФ в окупованій Луганській області

У вересні в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Херсонській області, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Винятком не стала й Луганська область, де окупанти роздають повістки навіть шахтарям.

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Луганськ