Окупанти вдарили безпілотниками та ракетами по енергетиці Львівської області: є ушкодження
Уночі 11 квітня ворожі крилаті ракети різного класу та БПЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького в Telegram.
Наразі відомо, що було атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському районі.
Повідомляється, що на місцях виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці.
"Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", - зазначає Козицький.
Удари по енергетиці України
В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).
За словами глави Міненерго, цієї ночі та зранку були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.
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