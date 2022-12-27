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Окупанти вчора знову атакували Донецьку область: є поранені

Фото: jкупанти вчора знову атакували Донецьку область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 26 грудня стало відомо про 2 цивільних у Донецькій області, поранених росіянами: у Великій Новосілці та Іванівському", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинув 1281 громадянський, ще 2796 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська накрили вогнем населені пункти Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу із застосуванням РСЗВ "Град" та важкої артилерії противника постраждали будинки, ЛЕП, газопровід та електромережа.

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Війна в УкраїніДонецька область