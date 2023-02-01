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Окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської та Сумської областей

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Сумська область, Середа 01 лютого 2023 15:37
Окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської та Сумської областей Фото: окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської та Сумської областей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 лютого, військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів", - заявили в командування.

По Чернігівській області, а саме в напрямку села Єліне було зафіксовано 6 приходів. За даними ОП "Північ", росіяни ймовірно використовували 120 мм міномет. Втрат серед особового складу, техніки чи цивільного населення немає.

В напрямку села Вовківка Сумської області було 3 приходи, з тієї ж зброї.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили в командуванні.

Нагадаємо, вчора в Сумській області, в одному з районних центрів було чути вибух. Попередньо військові встановили, що до промислової будівлі потрапила ракета.

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