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Окупанти вбили останнього жителя одного з прикордонних сіл у Сумській області

Сумська область, Неділя 28 січня 2024 16:10
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Окупанти вбили останнього жителя одного з прикордонних сіл у Сумській області Ілюстративне фото: росіяни вбили останнього мешканця села Степок у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Загибель чоловіка підтвердив його син, місцева влада та СБУ. Тіло 60-річного чоловіка знайшли 24 січня. Місцева влада повідомляє, що, ймовірно, окупанти обстріляли село на минулих вихідних або у понеділок, 22 січня.

suspilne.media

Син загиблого зазначає, що було пряме попадання ворожого снаряду у кімнату, де був чоловік. Його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися.

Село Степок знаходиться недалеко від кордону з РФ поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка".

СБУ розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти вбили останнього жителя одного з прикордонних сіл у Сумській області

скриншот google.com/maps

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Раніше військові попереджали про загрозу ДРГ у Сумській області та наголошували, що біля кордону з РФ досі небезпечно.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

У Сумській області російська ДРГ 27 січня розстріляла брата та сестру. Вони загинули.

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