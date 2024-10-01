Окупанти тиснуть в районі Вугледара і намагаються обійти Селидове: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від "українського плацдарму" в Курській області в Глушковському районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що війська РФ просунулися в полях на південний схід від Веселого .

У Міноборони РФ заявили, що українські війська начебто невдало атакували в районі держкордону поблизу Нового Путі, а російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Веселого та Медвеже.

ЗСУ нещодавно просунулися до західного краю "українського плацдарму" в Курській області поблизу Кореневого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, як війська РФ обстрілюють українські сили на південний схід від Коренево, вказуючи, що ЗСУ останнім часом незначно просунулися в цьому районі, йдеться у звіті ISW.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що війська РФ відбили українські атаки поблизу Любимівки, біля Ольговки, Крем'яного, Камишівки та біля Плехове.

Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, як ЗСУ намагаються відбити російський механізований штурм розміром у взвод на південь від Плехового, що, зазначають у ISW, може вказувати на те, що війська РФ нещодавно просунулися в цьому районі.

Проведений Forbes аналіз відеозйомки з геолокацією засвідчив, що російська механізована колона біля Плехове застрягла в російських протитанкових пастках, встановлених перед початком операції ЗСУ у Курській області. Зазначається, що це дозволило українцям завдати удару по колоні РФ за межами селища.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ захопили Обухівку та просунулися на 800 метрів на північ від Успенівки, хоча в ISW не бачили доказів.

У Міноборони РФ також розповідали, що підрозділи російської морської піхоти захопили "довгострокові укріплені позиції" в невизначеній частині Курської області.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники нещодавно трохи просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що окупанти просунулися в північній частині Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Війська РФ атакували поблизу Бурхуватки, Стариці та Вовчанська 29 і 30 вересня

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев повідомив, що війська РФ залишаються в обороні вздовж лінії Липці - Глибоке - Красне, та продовжують облаштовувати позиції та вести аеророзвідку.

Також Саранцев додав, що окупанти продовжують обстріли Вовчанського агрегатного заводу з термобаричних артилерійських систем ТОС-1А та авіаційних бомб, та проводять ротацію особового складу без істотного збільшення кількості військ на Вовчанському напрямку.

За словами Саранцева, в ЗСУ нещодавно спостерігали, як росіяни будують тунелі та підземні шляхи в міських районах Вовчанська, але незрозуміло, чи війська РФ з того часу продовжували будівництво тунелів, йдеться у звіті ISW.

Російський "воєнкори" розповідав, що путінські війська нещодавно атакували Агрегатний завод, але не уточнив результат..

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Сватового. Геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська РФ трохи просунулися в південній частині Макіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто захопили Андріївку та просунулися на південь від Степової Новосілки і біля Невського, однак у ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники наступали в районі Синьківки, у напрямку Кучерівки, в районі Новоосинового, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки і на Лозову, поблизу Вишневого і Зарічного, біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, в районі Серебрянського лісу, біля Серебрянки і Григорівки 29 і 30 вересня.

Операція №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 29 і 30 вересня російські окупанти невдало атакували на Сіверському нарпямку в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська РФ просунулися на північний захід вздовж траси E40 Бахмут-Слов’янськ поблизу Залізнянського.

Українські та російські джерела повідомляли, що 29 і 30 вересня тривали бої на східній околиці Часового Яру та поблизу Білої Гори.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що окупанти досягли незначних успіхів уздовж вулиці Гайдара в західній частині Дружби.

30 вересня у Міноборони РФ заявили про захоплення Нелипівки (на південь від Торецька), хоча в ISW поки бачили підтвердження того, що російські сили діють у північній околиці Нелипівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають у східній та південно-східній частині Торецька, в тому числі в бік мікрорайону Забалка, а також у лісових масивах на південний захід від Торецька в напрямку Щербинівки.

Один блогер розповідав, що путінські війська захопили кілька позицій у лісосмугах далі на південний захід від Торецька та просуваються до Пантелеймонівки та Сухої Балки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували поблизу Торецька, біля Залізного, Нелипівки та в напрямку Щербинівки.

Схоже, що російські загарбники намагаються обійти Селидове (на південний схід від Покровська) через північний і південний фланги, та нещодавно просунулися на обох флангах, йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська РФ просунулися вздовж траси М04 Донецьк-Покровськ на північ від Селидового.

А додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 30 вересня, показують, що окупанти просунулися до залізничної лінії на південь від Селидового.

"29 вересня ISW спостерігала геолокаційні кадри, на яких видно російські досягнення в тому самому районі біля залізничної лінії на південь від Селидового", - йдеться у публікації аналітиків.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ намагаються оточити Селидове, і порівняли ситуацію з поточними зусиллями росіян обійти й оточити Вугледар.

Російські блогери розповідали, що війська РФ захопили увесь Красний Яр та Крутий Яр, та рухаються до Миколаївки, хоча в ISW ще не спостерігали підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бої тривали поблизу Воздвиженки, Миролюбівки, Новоторецького, Зеленого Поля, Лисівки, Миколаївки, Михайлівки, Селидового, Крутого Яру, Цукуриного та Журавки.

30 вересня російські окупанти наступали на захід від Донецька, але підтвердженого просування не мали.

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій біля Георгіївки, Гостре та Олександрополя.

Російські джерела ISW стверджували, що російський ракетний удар пошкодив міст через Курахівське водосховище.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Вугледара. Геолокаційні кадри від 28 вересня показують, що окупанти просунулися до бурелому на південь від Максимільянівки. А додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, вказують на те, що війська РФ просунулися на південь від Катеринівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто проривають українські позиції вздовж Солоної балки на південь від Катеринівки.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Катеринівки, Єлизаветівки та Водяного.

Російські загарбники нещодавно просунулися на західних околицях Вугледара. На відео з геолокацією від 30 вересня видно, як окупант встановлює триколор у західній частині міста.

У звіті ISW вказується, що путінські війська, ймовірно, ще не захопили весь Вугледар. Так, експерти Інституту вивчення війни не бачили кадрів про війська РФ, які діють через центральну частину міста.

30 вересня російський блогер заявив, що війська РФ ведуть бої на східній околиці Вугледара.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, вказують на додаткові недавні наступи росіян на північ від Павлівки (на південний захід від Вугледара) вздовж річки Кашлагач.

Український військовий, який діє поблизу Вугледара, зазначив, що ситуація в населеному пункті дуже складна, і повідомив, що окупанти атакують Вугледар з трьох напрямків - з Павлівки на півдні, від Пречистівки на південний захід, та з Водяного на північному сході.

Російські блогери стверджували, що війська РФ продовжують зусилля з оточення Вугледара з флангів і атакують у межах найсхіднішої околиці міста.

Російські окупанти атакували біля самого Вугледара та в напрямку Богоявленки (на північний захід від Вугледара).

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 30 вересня.

"Південна вісь"

Російські окупанти 29 і 30 вересня проводили наступальні операції в західній частині Запорізькій області, в тому числі поблизу Новоданилівки, але жодних змін лінії фронту тут не було.

Ані українські, ні російські джерела ISW не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 30 вересня.

Російський "воєнкор" поскаржився на недостатнє забезпечення безпілотників у військ РФ на островах у дельті Дніпра.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 вересня поінформували, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою, між тим ворог активний також на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.