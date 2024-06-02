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Окупанти тиснуть на Покровському напрямку, за добу ЗСУ відбили 17 атак, - Генштаб

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронті (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

На фронті в Україні Покровський напрямок залишається найбільш активним за кількістю російських атак. Сили оборони стримують ворожі штурми, при цьому загарбники концентрують свою активність у районах Новоолександрівки та Сокола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 22:30 2 червня.

Російські обстріли

Протягом доби російські загарбники завдали по території України 4 ракетних із застосуванням 2 ракет та 33 авіаційних удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе.

Крім того, окупанти здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння, додали в Генштабі.

Ситуація на фронті

Зазначається, що на даний час відбулося 60 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 2 бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, воїни ЗСУ діють активно, завдають ворогу втрат.  

На Куп'янському напрямку відбулося 6 боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

На Лиманському напрямку ворог 4 рази намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни та у Серебрянському лісі. 3 атаки відбито, ще 1 бойове зіткнення триває біля села Терни.

У Генштабі додали, що противник успіху не має, втрат позицій Сил оборони не допущено. 

На Сіверському напрямку впродовж доби українські захисники відбили 7 штурмових дій ворога в районах Виїмки та Роздолівки. Поблизу останньої - обстановка залишається напруженою, триває бій.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника вклинитися в оборону ЗСУ неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки. Втрат позицій і територій не допущено.

На Покровському напрямку підрозділи угруповання ЗСУ відбивали 17 атак противника. Українські захисники відбивають спроби російських окупантів прорватися.

"Свою активність ворог концентрував у районах Новоолександрівки та Сокола. Зараз все ще тривають бойові дії поблизу останнього. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень, 5 з яких успішно відбито воїнами ЗСУ. Триває бій в районі Красногорівки. 

На Времівському напрямку українські захисники стримали 3 атаки окупантів у бік Старомайорського. Ситуація контрольована. 

На Оріхівському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися просунутися до Малої Токмачки. 

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, українські захисники 5 разів дали жорстку відсіч російським загарбникам в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Удари по силах окупантів

У Генштабі розповіли, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ з початку цієї доби було завдано уражень по:

  • 18 районах зосередження особового складу,
  • 2 пунктах управління,
  • 3 артилерійських системах,
  • 2 засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Нагадаємо, перед тим у Генштабі поінформували що на Покровському напрямку 2 червня ЗСУ ліквідували понад 350 окупантів. Також українські воїни на цій ділянці фронту знищили 1 ворожий танк, 2 бронемашини та 6 гармат і мінометів. Ще 6 одиниць військової техніки загарбників було пошкоджено.

Додамо, у військовому командуванні також розповіли, що на Покровському напрямку в одному селі бойові дії розгортають відразу на трьох локаціях. Йдеться про населений пункт Сокіл.

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