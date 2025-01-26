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Окупанти скаржаться на переведення до піхоти за відмову підписати контракт, - ГУР

Фото: українська розвідка перехопила скарги окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська розвідка перехопила скарги окупантів. Цього разу росіяни розповіли, що їх переводять до піхоти за відмову підписувати контракт з російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

В радіоперехопленні, отриманому українською розвідкою, двоє окупантів розповідають про переведення мобілізованих до штурмових підрозділів через відмову підписати контракт з ЗС РФ.

 

Один з них згадує історію, як знайомий йому комбриг "відправив" своїх військових в піхоту після того, як вони не підписали контракт.

Інший співрозмовник висловив стурбованість, що також може бути переведений до піхоти.

"Да, знаю, братан, походу скоро я тоже пойду в пехоту," - сказав він.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка перехопила розмову жителів Брянської області. Росіяни поскаржилися на роботу ППО.

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ГУРВійна Росії проти України