Окупанти шукають нових "поліцейских" і готови брати на роботу людей без досвіду, - ЦНС

Ворог планує розширити штат "поліцейских" на тимчасово окупованих територіях України, але зіткнувся з дефіцитом кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти планують набрати нових "дільничних" з колишніх місцевих працівників МВС, але охочих долучитись виявилось менше ніж очікувалось.
При цьому, окупанти знизили вимоги і навіть не вимагають офіційного підтвердження стажу. Потенційному колаборанту достатньо просто мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС".
"Зауважимо, що Центр національного спротиву знає кожного колаборанта й ніхто не уникне відповідальності після деокупації регіону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що житель Ізюма Харківської області перейшов на бік росіян під час окупації регіону. Його засудили до 12 років за ґратами.
Подружжя правоохоронців з Донецької області перейшло на бік Росії. Тепер їх очікує суд.
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