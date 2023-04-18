UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти шукають нових "поліцейских" і готови брати на роботу людей без досвіду, - ЦНС

Фото: Окупанти шукають нових "поліцейских" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ворог планує розширити штат "поліцейских" на тимчасово окупованих територіях України, але зіткнувся з дефіцитом кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Окупанти планують набрати нових "дільничних" з колишніх місцевих працівників МВС, але охочих долучитись виявилось менше ніж очікувалось.

При цьому, окупанти знизили вимоги і навіть не вимагають офіційного підтвердження стажу. Потенційному колаборанту достатньо просто мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС".

"Зауважимо, що Центр національного спротиву знає кожного колаборанта й ніхто не уникне відповідальності після деокупації регіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що житель Ізюма Харківської області перейшов на бік росіян під час окупації регіону. Його засудили до 12 років за ґратами.

Подружжя правоохоронців з Донецької області перейшло на бік Росії. Тепер їх очікує суд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськДонецька областьХерсонська областьЗапорожская областьВійна в Україні