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Окупанти розпочали мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко

Фото: окупанти розпочали мобілізацію в окупованому Маріуполі Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа "бюджетників" уже відправлено на медкомісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації", - розповів він.

За словами Андрющенка, медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують ув'язнених в Луганській області.

РБК-Україна також повідомляло, що загарбники готують нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях, до війська будуть залучати неповнолітніх.

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