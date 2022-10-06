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Оккупанты начали "частичную" мобилизацию в Луганской области: повестки раздают всем, - Гайдай

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Луганск, Четверг 06 октября 2022 10:05
Оккупанты начали "частичную" мобилизацию в Луганской области: повестки раздают всем, - Гайдай Фото: оккупанты начали "частичную" мобилизацию в Луганской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированных районах Луганской области россияне начали "частичную" мобилизацию. Повестки раздают всем - от студентов до пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Старобельском и Кременском районах оккупанты начали частичную мобилизацию. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация", - рассказал он.

Для мобилизации граждан оккупанты ходят по дворам и раздают повестки всем без разбора, отметил Гайдай.

"Выдают всем без разбора – и студентам, и больным, и старикам", - рассказал глава Луганской ОВА.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав РФ.

Как известно, сейчас на территории Российской Федерации проходит частичная мобилизация. Жителей страны призывают в армию для того, чтобы отправить их на войну в Украину. Поэтому с момента подписания Путиным документа об "аннексии" украинских территорий, там начал действовать указ о "частичной" мобилизации.

Однако стоит отметить, что в так называемых "Л/ДНР" принудительная мобилизация проходит еще с начала года.

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