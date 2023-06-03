Окупанти розграбовують державні агропідприємства в Херсонській області, - ЦНС

Окупанти вивозять до окупованого Криму сільськогосподарську техніку з державних підприємств аграрної промисловості, що були викрадені на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Для перевезення викраденого майна, такого, як:трактори чи комбайни окупанти використовують військову техніку.

Ми також повідомляли, що схожа ситуація і в Запорізькій області. Там російські окупанти продовжують під приводом "евакуації" вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів.

Окупація Херсонської області

Нагадаємо, російські війська окупували Херсонську область у перші тижні війни. Українським захисникам вдалося звільнити правобережну частину регіону від ворога лише наприкінці осені 2022 року.

При цьому лівобережжя Херсонської області ще залишається під контролем РФ. Звідти росіяни постійно обстрілюють населені пункти правобережжя, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

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