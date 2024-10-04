Окупанти просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 4 жовтня звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Українські війська 3 жовтня продовжували штурми у Глушківському районі Курської області, але просування не було зафіксоване.
3 жовтня у Міноборони РФ заявляли, що ЗСУ намагалися прорвати російські позиції біля Нового Путі (на південь від Веселого).
Російський "воєнкори" 2 жовтня заявив, що російські війська нібито відновили втрачені позиції поблизу Веселого, та що біля населеного пункту тривають бої.
Також точилися бої на "українському плацдармі" в Курській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Російські джерела, в тому числі МО РФ, стверджували, що бої тривали в районі Ольговки і Крем'яне, в районі Обуховки і Миколаєво-Дар'їно, в районі Новосьоловки і Плехове.
У Міноборони РФ заявляли, що в ніч проти 3 жовтня російські війська збили 113 українських безпілотників над територією Росії. У відомстві розповіли, що ППО збила 73 безпілотники над Бєлгородською областю, 25 - над Воронезькою областю, 14 - над Курською областю, та 1 - над Брянською областю.
При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв 2 жовтня заявив, що російські війська збили 10 українських безпілотників над регіоном.
Українські ЗМІ з посиланням на СБУ 3 жовтня повідомили, що у ніч проти 3 жовтня СБУ завдала удару з безпілотників по аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області, вдаривши по складах і ангарах літаків Су-35/34, де зберігалися авіабомби.
Російські та українські джерела оприлюднили кадри пожеж поблизу Борисоглібського аеродрому.
Російські загарбники продовжували атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська Харківської області 2 і 3 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
3 жовтня російські окупанти продовжили наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
Війська РФ наступали в районі Першотравневого та Синьківки, поблизу Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Стельмахівки, Андріївки, Вишневого, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Торського та біля Дронівки 2 і 3 жовтня.
Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Сіверська та продовжили наступальні операції в цьому районі 3 жовтня. Геолокаційні кадри від 2 жовтня показують, що війська РФ просунулися на північ від Веселого.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що 3 жовтня окупанти атакували біля Спірного (на південний схід від Сіверська).
3 жовтня російські загарбники продовжували наступ у районі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Війська РФ продовжували атаки в районі Калинівки, Іванівського, Білої Гори, Ступочок та Андріївки.
Російський "воєнкори" заявив, що війська РФ начебто регулярно відбивають українські контратаки поблизу мікрорайону Канал у східній частині Часового Яру.
Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Торецька, Диліївки, Нелипівки, в напрямку Щербинівки і Сухої Балки 2 і 3 жовтня, але не здобули підтверджених успіхів.
Російські окупанти нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 2 жовтня показують, що окупанти просунулися на південь від Новоторецького та до східної околиці Лисівки.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що війська РФ також просунулися далі на захід і південний захід від Новогродівки.
Російські джерела 2 і 3 жовтня стверджували, що війська РФ нібито захопили східну частину н.п. Цукурине, просунулися до центру міста та досягли успіхів на південь і північ від нього.
Інший російський блогер 3 жовтня заявив, що путінські війська просунулися на захід вздовж траси Е-50 (Донецьк-Покровськ) на північ від Селидового, проте в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.
Війська РФ 2 і 3 жовтня продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Новоторецького, Зеленого Поля, Миролюбівки, Миколаївки, Крутого Яру, Красного Яру, Новогродівки, Селидового, Цукуриного, Гірника та Желанне Друге.
3 жовтня російські окупанти продовжували наступальні операції на захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.
Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в центр Максимільянівки та Острівське, та що їм важко просуватися далі через удари українських безпілотників і розвідку. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.
2 і 3 жовтня російські загарбники продовжували штурм поблизу Георгіївки та Курахового.
Війська РФ просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що окупанти просунулися вздовж дороги Павлівка-Богоявленка на північний захід від Вугледара.
Російський блогер стверджував, що російські підрозділи нещодавно захопили північний вентиляційний стовбур шахти №3 "Південнодонбаська" на північ від Вугледару, хоча в ISW не знайшли підтвердження.
2 і 3 жовтня путінські війська продовжували наступ біля Катеринівки, Костянтинівки, Богоявленки та Вугледара, у напрямку Трудове і Максимівки.
Українські та російські джерела не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 3 жовтня.
2 і 3 жовтня російські окупанти продовжували наступати на заході Запорізької області на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки та на південь від Степногірська біля Кам’янського, але жодних змін лінії фронту в цьому районі не було.
Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ трохи просунулися далі на північний захід від Вербового, але в ISW не знайшли підтвердження.
3 жовтня російські загарбники продовжили штурм на Херсонському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.
Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто зачистили острови в річці Дніпро поблизу Кринок і Козачих Лагерів, але експерти ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.
Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 3 жовтня повідомили, що з початку доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнень.
Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники зосередили наступальні зусилля на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.
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