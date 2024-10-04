Окупанти просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська 3 жовтня продовжували штурми у Глушківському районі Курської області, але просування не було зафіксоване.

3 жовтня у Міноборони РФ заявляли, що ЗСУ намагалися прорвати російські позиції біля Нового Путі (на південь від Веселого).

Російський "воєнкори" 2 жовтня заявив, що російські війська нібито відновили втрачені позиції поблизу Веселого, та що біля населеного пункту тривають бої.

Також точилися бої на "українському плацдармі" в Курській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела, в тому числі МО РФ, стверджували, що бої тривали в районі Ольговки і Крем'яне, в районі Обуховки і Миколаєво-Дар'їно, в районі Новосьоловки і Плехове.

У Міноборони РФ заявляли, що в ніч проти 3 жовтня російські війська збили 113 українських безпілотників над територією Росії. У відомстві розповіли, що ППО збила 73 безпілотники над Бєлгородською областю, 25 - над Воронезькою областю, 14 - над Курською областю, та 1 - над Брянською областю.

При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв 2 жовтня заявив, що російські війська збили 10 українських безпілотників над регіоном.

Українські ЗМІ з посиланням на СБУ 3 жовтня повідомили, що у ніч проти 3 жовтня СБУ завдала удару з безпілотників по аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області, вдаривши по складах і ангарах літаків Су-35/34, де зберігалися авіабомби.

Російські та українські джерела оприлюднили кадри пожеж поблизу Борисоглібського аеродрому.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська Харківської області 2 і 3 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Операція №2 - Луганська область

3 жовтня російські окупанти продовжили наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ наступали в районі Першотравневого та Синьківки, поблизу Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Стельмахівки, Андріївки, Вишневого, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Торського та біля Дронівки 2 і 3 жовтня.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Сіверська та продовжили наступальні операції в цьому районі 3 жовтня. Геолокаційні кадри від 2 жовтня показують, що війська РФ просунулися на північ від Веселого.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 3 жовтня окупанти атакували біля Спірного (на південний схід від Сіверська).

3 жовтня російські загарбники продовжували наступ у районі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Війська РФ продовжували атаки в районі Калинівки, Іванівського, Білої Гори, Ступочок та Андріївки.

Російський "воєнкори" заявив, що війська РФ начебто регулярно відбивають українські контратаки поблизу мікрорайону Канал у східній частині Часового Яру.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Торецька, Диліївки, Нелипівки, в напрямку Щербинівки і Сухої Балки 2 і 3 жовтня, але не здобули підтверджених успіхів.

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 2 жовтня показують, що окупанти просунулися на південь від Новоторецького та до східної околиці Лисівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що війська РФ також просунулися далі на захід і південний захід від Новогродівки.

Російські джерела 2 і 3 жовтня стверджували, що війська РФ нібито захопили східну частину н.п. Цукурине, просунулися до центру міста та досягли успіхів на південь і північ від нього.

Інший російський блогер 3 жовтня заявив, що путінські війська просунулися на захід вздовж траси Е-50 (Донецьк-Покровськ) на північ від Селидового, проте в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Війська РФ 2 і 3 жовтня продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Новоторецького, Зеленого Поля, Миролюбівки, Миколаївки, Крутого Яру, Красного Яру, Новогродівки, Селидового, Цукуриного, Гірника та Желанне Друге.

3 жовтня російські окупанти продовжували наступальні операції на захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в центр Максимільянівки та Острівське, та що їм важко просуватися далі через удари українських безпілотників і розвідку. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

2 і 3 жовтня російські загарбники продовжували штурм поблизу Георгіївки та Курахового.

Війська РФ просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що окупанти просунулися вздовж дороги Павлівка-Богоявленка на північний захід від Вугледара.

Російський блогер стверджував, що російські підрозділи нещодавно захопили північний вентиляційний стовбур шахти №3 "Південнодонбаська" на північ від Вугледару, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

2 і 3 жовтня путінські війська продовжували наступ біля Катеринівки, Костянтинівки, Богоявленки та Вугледара, у напрямку Трудове і Максимівки.

Українські та російські джерела не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 3 жовтня.

"Південна вісь"

2 і 3 жовтня російські окупанти продовжували наступати на заході Запорізької області на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки та на південь від Степногірська біля Кам’янського, але жодних змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ трохи просунулися далі на північний захід від Вербового, але в ISW не знайшли підтвердження.

3 жовтня російські загарбники продовжили штурм на Херсонському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто зачистили острови в річці Дніпро поблизу Кринок і Козачих Лагерів, але експерти ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 3 жовтня повідомили, що з початку доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники зосередили наступальні зусилля на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.