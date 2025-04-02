Окупанти просунулися на п'яти напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися вздовж кордону між Сумською та Курською областями. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що росіяни просунулися на схід від Олешні (на південний захід від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що 1 квітня бої тривали в районі Басівки та Журавки в Сумській області та на південь від Суджі в районі Гуєво Курської області.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід Бєлгородської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують, що війська РФ просунулися в центральну частину Демидівки.

1 квітня російські "воєнкори" розповідали, що тривали бої біля Демидівки та Поповки (на захід від Демидівки).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 1 квітня продовжували наступальні операції в Харківській області в напрямку Липців та біля Вовчанська, але не просунулися.

Офіцер української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, 1 квітня повідомив, що ворог активізувався поблизу Вовчанська за останні три тижні (приблизно з 11 березня), ймовірно, через те, що росіяни нещодавно перекинули нові підкріплення в цей район.

Офіцер також зазначив, що російські загарбники ведуть механізовані штурми з використанням бойових броньованих машин (БМП), бойових машин піхоти (БМП) і танків. Офіцер також сказав, що нещодавно противник посилив удари по Вовчанську керованими плануючими бомбами.

Українська бригада, яка діяла на Харківському напрямку, 31 березня повідомила, що ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук" у Харківській області в невстановлену дату між 23 і 29 березня.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники 1 квітня продовжили наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Фіголівки та Кам'янки, біля Степової Новоселівки, Петропавлівки та Піщаного 31 березня і 1 квітня.

Український заступник командира полку 1 квітня заявив, що російські окупанти намагаються побудувати понтонні переправи та перекинути техніку на західний берег річки Оскіл поблизу Дворічної (на північний схід від Куп’янська).

Заступник командира також розповів, що росіяни посилили удари по Куп'янську з використанням керованих плануючих бомб, намагаючись завдати ударів по зосередженню особового складу та техніки ЗСУ, та наземним лініям зв'язку у цьому районі.

31 березня та 1 квітня російські окупанти продовжували наступальні операції на північний схід від Борової в районі Загризового, Нової Кругляківки та Надії, але не просунулися.

Російські загарбники на Лиманському напрямку намагаються розширити свій плацдарм на північний схід від Лиману, з метою створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці, йдеться у звіті ISW.

Кадри, опубліковані 28 березня та геолоковані 1 квітня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки (на північний схід від Лиману) і, ймовірно, окупували саму Новолюбівку.

Російські загарбники просунулися через річку Жеребець на західний (правий) берег на початку січня 2025 року і протягом останніх трьох місяців повільно розширювали свій плацдарм на правому березі, пишуть експерти.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 1 квітня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти атакували поблизу Серебрянки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки 31 березня та 1 квітня.

В Луганському угрупованні військ ЗСУ 29 березня повідомили, що нещодавно ворог здійснив серію штурмів з використанням цивільної техніки та десятка мотоциклів за підтримки бронетехніки на полях на схід від Івано-Дар'ївки та на захід від Золотарівки (на схід від Сіверська).

Російські окупанти 1 квітня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. 31 березня та 1 квітня війська РФ атакували біля самого Часового Яру, коло Курдюмівки та Предтечиного.

Командир української бригади, яка діяла в напрямку Часів Яр, повідомив 31 березня, що росіяни намагаються пересуватися по цьому району по трубопроводах. Командир також зазначив, що противник веде штурм за підтримки бронетехніки лише під час туману чи дощу, коли ЗСУ не можуть використовувати безпілотники для виявлення рухомої бронетехніки.

Українська бригада, яка діяла на напрямку Часового Яру, повідомила 1 квітня, що ЗСУ нещодавно відбили російську механізовану атаку чисельністю у взвод у складі щонайменше трьох бронемашин, 18 мотоциклів та двох інших машин.

Російські окупанти 1 квітня продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували під самим Торецьком, у напрямку Диліївки, біля Щербинівки, Пантелеймонівки, Олександрополя та Валентинівки 31 березня та 1 квітня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 31 березня заявив, що росіяни посилюють наступ на північному фланзі Торецька.

Офіцер української бригади, яка діяла на Торецькому напрямку, доповів 1 квітня, що невеликі російські піхотні групи намагаються просунутися якнайдалі в Торецьк і закріпити свої позиції.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Як показують оприлюднені 1 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на східну околицю Богданівки (на південний захід від Покровська).

Російські окупанти атакували під самим Покровськом, біля Тарасівки, Олександрополя, в районі Єлизаветівки, Водяного Другого, Променя, Калинового, Малинівки, Лисівки, Зеленого, Новоукраїнки, Котлиного, Сергіївки, Шевченка, Новосергіївки, Новоолександрівки, Преображенки, Успенівки, Удачного, Срібного, Котлярівки, Троїцького, Горіхового, Богданівки 31 березня та 1 квітня.

Сили оборони України контратакували під Шевченком, йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що ЗСУ відбили російську механізовану атаку розміром у посилений взвод на захід від Преображенки (на південний захід від Покровська).

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов 1 квітня повідомив, що російські окупанти зосереджують свої удари на схід від Покровська та відходять від спроб охопити місто із заходу.

Трегубов зазначив, що росіяни намагаються перекрити українські наземні лінії зв'язку поблизу Покровська і використовують мотоцикли, баггі та електроскутери, щоб заповнити нестачу бронетехніки.

Також Трегубов заявив, що війська РФ використовують електросамокати, радянські танки Т-55 і цивільні автомобілі для транспортування особового складу на передову, щоб мінімізувати втрати особового складу через удари українських безпілотників.

Командир українського батальйону, який діє на Покровському напрямку, 1 квітня повідомив, що ворог не використовує бронетехніку на цьому напрямку, натомість атакує у пішому порядку та з використанням різних типів безпілотників. Він також розповів, що на Покровському напрямку окупанти мають артилерійську перевагу в п'ять разів порівняно з ЗСУ.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Як демонструють геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня та 1 квітня, війська РФ просунулися на північний захід від Андріївки (на захід від Курахового), і незодавно окупували Розлив (на південний захід від Курахового).

31 березня та 1 квітня російські загарбники наступали в районі Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки та Розлива.

Війьска РФ 1 квітня продовжували наступати на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. Російські загарбники атакували в районі Бурлацького, Дніпроенергії, біля Привільного, Вільного Поля, Новосілки і Новополя 31 березня і 1 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують, що російські окупанти нещодавно здійснили механізований штурм розміром у взвод з трьома одиницями бронетехніки на південний схід і схід від Скудного (на північний захід від Великої Новосілки), але не просунулисяя

"Південна вісь"

Російські окупанти 1 квітня продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але не змогли просунутися.

31 березня та 1 квітня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ наступали на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та на північний захід від Роботиного в районі Малих Щербаків, Лобкового, Щербаків, Кам'янського та Степового.

31 березня та 1 квітня російські "воєнкори" стверджували, що тривали бої біля Кам'янського та в напрямку Лобкового. 1 квітня російський блогер заявив, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували поблизу Степового та Лобкового.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 1 квітня повідомив, що російські окупанти останнім часом все активніше перекидають військову техніку на лінію фронту через окуповані райони Запорізької області, зокрема Мелітополь.

Президент України Володимир Зеленський 15 і 18 березня попередив, що російські загарбники можуть провести наступальну операцію на півдні країни, а переміщення військової техніки в район Мелітополя може бути індикатором підготовки до таких наступальних дій.

Російські загарбники продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку, але не просунулися. 31 березня та 1 квітня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ наступали на Дніпровському напрямку.

1 квітня російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких нібито видно, як путінські війська використовують оптоволоконні безпілотники FPV біля Антонівського автомобільного мосту, що проходить між Олешками та Антонівкою.

Ситуація на фронті

Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 1 квітня, з початку доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

У військовому командуванні також розповіли, що найбільш активно російські загарбники атакували на Покровському напрямку.