Окупанти просунулися на двох напрямках в Україні: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська 27 вересня продовжили штурм Глушковського району Курської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські джерела стверджували, що українці атакували на південний схід від Коренево поблизу Любимівки та на південь від Суджі біля Плехового.

Російські війська 27 вересня здійснили контратаки на українському виступі в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний захід від Зеленого.

Речник українського Харківського угруповання військ полковник Віталій Саранцев повідомив, що російські війська риють тунелі та підземні ходи між будинками у Вовчанську (на північний схід від Харкова), щоб приховати пересування військ. Саранцев зазначив, що російські війська перейшли в оборону на деяких невизначених ділянках харківського напрямку та, схоже, готуються до майбутніх наступів на інших невизначених ділянках.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що 26 і 27 вересня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного, але не просунулися вперед.

Російські війська 26 і 27 вересня продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру, але не підтвердили просування.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у Торецьку та на південний схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 та 27 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, також вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному Залізному (на південний схід від Торецька) і захопили населений пункт.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що війська РФ просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту «Новогродівська № 1/3» на захід від Новогродівки.

Міністерство оборони РФ 27 вересня заявило, що російські війська захопили Маринівку (на південний схід від Покровська та на південь від Новогродівки) протягом тижня з 21 по 27 вересня. За даними ISW, окупанти захопили населений пункт 10 вересня.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Крутого Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки;

на південь від Покровська біля Даченського;

на південний схід від Покровська — Новогродівка, Селидове, Миколаївка, Лисівка, Маринівка, Красний Яр, Цукурине, Желанне Друге.

26 і 27 вересня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела стверджували, що 26 і 27 вересня російські війська просунулися до Вугледара та поблизу нього. ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжували наступальні дії:

на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки;

біля Вугледара;

на північ від Вугледара в напрямку Богоявленки;

на північний схід від Вугледара біля Водяного.

Повідомляється, що 27 вересня російські війська атакували на південний захід від Великої Новосілки біля Новодарівки, але не просунулися.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали в західній Запорізькій області 26 і 27 вересня в районі Новоандріївки та Малих Щербаків (обидва на північний захід від Роботиного) і поблизу Роботиного, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

27 вересня український Генштаб повідомив, що російські війська неодноразово атакували на Дніпровському (Херсонському) напрямку.