Окупанти просунулися в Донецькій області на кількох напрямках: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова 22 і 23 липня.

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито повністю відтіснили ЗСУ від Глибокого та посунули назад на 1 км, при цьому в ISW не спостерігали доказів, що загарбники контролюють усе Глибоке.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська завдали авіаударів між Липцями та Глибоким, змусивши ЗСУ відступити та поповнити резерви.

Російський блогер розповідав, що російська артилерія та удари безпілотників FPV начебто відбили кілька спроб українських контратак у районі Глибокого.

Повідомляється, що Повітряно-космічні сили Росії завдали удару з об’ємної детонаційної авіаційної бомби ФАБ-1500 по українських силах поблизу Борщова (на північ від Харкова та на південь від Глибокого).

22 і 23 липня тривали позиційні бої біля Глибокого, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Тихого.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ активізуються біля Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Речник угруповання військ ЗСУ у Харківській області полковник Віталій Саранцев 23 липня заявив, що окупанти зосереджують основні зусилля в районі Глибокого та Вовчанська, продовжують перегрупування для проведення штурму, але не готуються до нової наступальної операції.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ 23 липня продовжили наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нещодавно захопили позиції на північно-західній околиці Синьківки, але заперечували заяви про те, що сили РФ діють у центрі Синьківки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що путінські війська нібито просунулися понад 800 метрів у Піщаному, на північний захід від Кремінної біля Невського та на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Кіндрашівки, поблизу Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Берестового, Стельмахівки, поблизу Макіївки та Новосергіївки, та в районі Серебрянського лісу 22 і 23 липня.

Операція №3 - Донецька область

Окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 липня, показують, що війська РФ просунулися на північний схід від Роздолівки.

Війська РФ здійснили наземні атаки поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного та Виїмки, а також біля Переїзного 22 і 23 липня.

22 липня командир українського батальйону, який діє на Сіверському напрямку, заявив, що російські та українські сили використовують більше безпілотників і менше артилерії в цьому районі, але наразі ЗСУ мають перевагу в удосконаленні та адаптації дронів.

Командир батальйону ЗСУ також повідомив, що окупанти використовують великі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) приблизно за 10 км від лінії фронту та активують їх, коли війська РФ здійснюють напади, щоб завадити українським безпілотникам.

23 липня російські загарбники продовжували наступ у районі Часового Яру, але без підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито незначно просунулися на північ від Калинівки та поблизу Григорівки, хоча в ISW не спостерігали підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомляли про збільшення кількості російських атак у напрямку Часового Яру станом на 08:00 за місцевим часом 23 липня, зокрема на північ від міста поблизу Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки, Григорівки, Калинівки та Богданівки.

22 і 23 липня також тривали бої поблизу Новомаркового, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 23 липня заявив, що російські окупанти планують посилити підрозділи, які діють на напрямку Часового Яру, частинами двох додаткових невизначених бригад.

Війська РФ 23 липня продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але без підтвердженого просування.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в Залізному та в центрі Нью-Йорка, але в ISW не знайшли візуальних доказів цих тверджень.

Бої тривали під Торецьком, біля Північного та Залізного, Нью-Йорка і Пантелеймонівки 22 і 23 липня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 липня, показують, що загарбники просунулися до вулиці Молодіжної на південному заході Новоселівки Першої.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 23 липня заявив, що за останній тиждень війська РФ просунулися до 6 кілометрів у напрямку Мирноград-Покровськ, та зазначив, що окупанти знаходяться на відстані 14 км від Мирнограда, що відповідає оцінці експертів ISW.

За словами Бутусова, українські сили перебувають у "критично складній" ситуації на Покровському (Авдіївському) напрямку. Він також заявив, що війська РФ ведуть невеликі фронтові удари піхоти на Авдіївському напрямку.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися до околиць Вовчого, а також на північний і південний береги Карлівського водосховища, хоча в ISW не бачили візуальних доказів російських успіхів у цих районах.

Бої тривали біля Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Тимофіївки, Лозуватського, Прогресу, Новоселівки Першої, Вовчого, біля Яснобродівки, Уманського та Карлівки 22 і 23 липня.

Українські військові джерела опублікували 23 липня кадри, на яких ЗСУ збивають російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 липня, показують, що окупанти трохи просунулися до вулиці Слов'янської в Красногорівці.

Українське джерело 22 липня опублікувало кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають атаку посиленої російської механізованої частини у невстановленому місці на Донецькому напрямку у невстановлену дату.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито незначно просунулися на південний схід від Водяного та просунулися до 3,1 км в центральній і східній частині Максимілянівки.

Бої тривали 22 і 23 липня в районі Красногорівки та в районі Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

23 липня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ ведуть штурм у напрямку Макарівки та Благодатного на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

У Міноборони РФ стверджували, що їх війська з танками нещодавно висунулися в районі Времівки, а також що солдати використовували баггі та мотоцикли для нападу на позиції ЗСУ біля Урожайного.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 22 і 23 липня в районі Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

22 і 23 липня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

23 липня російський "воєнкор" заявив, що бої тривають на островах у річці Дніпро, і що українські безпілотники продовжують становити значну загрозу для російських сил у цьому районі.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ обстріляли окупований Крим у ніч проти 23 липня.

У Міноборони РФ заявляли, що нібито був збитий 21 український безпілотник над окупованим Кримом і Чорним морем, а російський блогер стверджував, що ППО РФ знищила 15 українських безпілотників поблизу окупованого Севастополя.

Російське опозиційне видання "Астра" повідомило, що український безпілотник завдав удару по радіостанції російського Головного управління Генштабу (ГРУ) поблизу Севастополя, хоча в ISW не можуть підтвердити цю інформацію.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 23 липня розповіли, що протягом доби і до вечора на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські окупанти провели третину всіх атак за день саме на Покровському напрямку.

Додамо, перед тим у Генштабі розповіли, що ворог нарощує військове угруповання в Запорізькій області. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.