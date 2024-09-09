Окупанти продовжують здійснювати хімічні атаки проти Сил оборони, - Генштаб

Російські загарбники продовжують застосовувати проти українських захисників спеціальні боєприпаси, що споряджені небезпечними хімічними речовинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Відомо, що за минулий місяць було зафіксовано 447 випадків застосування ворожими силами хімічних боєприпасів проти українських військових.
Зазначається, що за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року число таких випадків дорівнює 4035.
У Генштабі пояснили, що застосування боєприпасів, що споряджені хімічними речовинами, відбувається одночасно зі звичайними засобами вогневого ураження.
Противник використовує для хімічних атак речовини К-51 та РГ-ВО. Вони є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання під час ведення війни.
У Генштабі зазначили, що також є значна частка ворожих боєприпасів, що містить небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
"Цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - йдеться у повідомленні.
З 2014 року, після окупації Криму та частин Донецької, Луганської областей, Росію неодноразово звинувачували в застосуванні хімічних речовин проти українських військових та мирного населення. Одним із прикладів було використання сльозогінного газу під час обстрілів позицій українських сил.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року випадки російських хімічних атак стали більш серйозними. До прикладу, у квітні 2022 року стало відомо про застосування російськими силами хімічної зброї в Маріуполі, ймовірно фосфору. Ці атаки викликали занепокоєння міжнародної спільноти. Очікувано, що Росія заперечує використання хімічної зброї.
Станом на вересень 2024 року, російські війська також продовжують використовувати боєприпаси з отруйними речовинами, скидаючи їх з безпілотників на позиції ЗСУ, що створює додаткові загрози для українських військових. Росія такими діями в черговий раз порушує міжнародне право, у тому числі Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про застосування російськими загарбниками хімічних боєприпасів проти українських військових на півдні України. За словами речника оперативного угрупування військ "Таврія", Дмитра Лихового, лише за 4 вересня окупанти здійснили 13 скидів з отруйними речовинами на лінії бойового зіткнення на Запоріжжі.
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