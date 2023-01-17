UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області: є руйнування та жертви (фото)

Фото: окупанти продовжують завдавати ударів по Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Вночі ворог атакував прифронтові та тилові міста регіону, внаслідок чого є руйнування та жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Близько опівночі росіяни обстріляли Краматорськ, снаряд потрапив у промислове підприємство.

Також на Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли прифронтових населених пунктів. Внаслідок удару по зв. п. Північне Очеретинської громади загинула людина, ще одного цивільного окупанти вбили у Бахмуті. Також у місті пошкоджено два будинки.

Ще кілька об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено на Лисичанському напрямку та у Калинівці Іллінівської громади.

Нагадаємо, за словами експерта, захоплення окупантами Соледара Донецької області у військовому плані нічого не змінить для ЗСУ. У свою чергу, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче якось виправити своє матеріальне становище.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область