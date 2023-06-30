Окупанти поступово залишають ЗАЕС, у разі аварії наказали звинувачувати Україну, - ГУР

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни рекомендували евакуюватися персону, який підписав контракти з "Росатомом". Вони мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрямок евакуації - територія окупованого Криму.

"На сьогодні відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - кажуть розвідники.

У місті-супутнику Енергодарі останнім часом також зменшилася кількість військових патрулів ворога. У ГУР зазначають, що співробітникам, які залишилися на ЗАЕС, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Нагадаємо, з перших тижнів російського вторгнення Запорізька АЕС та місто Енергодар знаходяться під окупацією. Росіяни неодноразово обстрілювали територію станції, звинувачуючи Україну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

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