Окупанти посилюють пости поліції в Бєлгородській області (перехоплення)

Російські окупанти виставляють більше людей на поліцейських постах у Бєлгородській області на тлі вчорашнього прориву кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант у телефонній розмові розповідає, що поліцейських перекидають з Бєлгорода.

За його словами, на постах у Грайворонському районі, котрий знаходиться біля кордону з Україною, стоїть по п'ять екіпажів поліцейських. Причиною є "якесь посилення", додає він.

При цьому росіянин розповідає, що на кожному пості має бути по три особи.

Прорив кордону

Нагадаємо, вчора, 12 березня, Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон із Росією.

Вони взяли під свій контроль частину прикордонної території у кількох областях, у тому числі у Бєлгородській.

Як розповів у коментарі РБК-Україна, що до добровольців можуть незабаром приєднатися інші організації.

Більш детально про події в Росії - у матеріалі РБК-Україна.