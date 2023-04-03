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Окупанти посилять антиукраїнську пропаганду в Запорізькій області, - ЦНС

Фото: Окупанти посилять антиукраїнську пропаганду в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вирішили посилити антиукраїнську пропаганду на окупованій частині Запорізької області та відкриють для цього додаткові "установи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Вище військово-політичне керівництво РФ продовжує здійснювати послідовні кроки спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення окупованої частини Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти розгорнули цілеспрямовану кампанію по нав’язуванню місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір РФ. Голова Федерального агентства зі справ національностей РФ Євген Баринов анонсував відкриття мережі "представництв" даного агентства на окупованій частині Запорізької області. За його словами, це "зміцнить російську ідентичність та міжнаціональну єдність".

В ЦНС зазначили, що діяльність створених "представництв" Федерального агентства зі справ національностей РФ буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення окупованої частини Запорізької області.

Нагадаємо, що викрадених в Україні дітей Росія намагається умисно "зросійщити", розповідаючи їм про "штучну країну" та "нацистів". Для російських сімей, які забирають до себе на "виховання" неповнолітніх, це лише питання грошей.

Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди та дезінформації з приводу війни в Україні.

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