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Окупанти посилили патрулювання Джанкоя: партизани назвали причину

Крим, Неділя 19 листопада 2023 10:44
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Окупанти посилили патрулювання Джанкоя: партизани назвали причину Фото: окупанти посилили патрулювання Джанкоя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти посилили патрулювання Джанкоя (Крим). Це місто останнім часом перетворилося на справжній "хаб" для перекидання живої сили та техніки загарбників на фронт.

Про це стало відомо після того, як партизани "Атеш" проникли до лав військової міської поліції, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху.

"У Джанкої у зв'язку з роботою партизанів була дана команда на посилення патрулювання міста", - йдеться в повідомленні.

Тепер, за даними партизанів, місто патрулюють групи військових із 4-5 осіб.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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Російська Федерація Джанкой Крым
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