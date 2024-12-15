Окупанти почали застосовувати вдвічі більше дронів на півдні України, - Сили оборони

"Значно зросло застосування FPV-дронів. Крім того, зросло застосування розвідувальних дронів майже вдвічі, а той й втричі. І зросла кількість боєприпасів, які ворог застосовує під час артилерійських обстрілів, також майже вдвічі", - сказав він.

За словами речника, може бути декілька причин такої активізації ворога. Перша з них - це бажання ворога захопити південь Донецької області та вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю.

Також, як зазначив Волошин, окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт Велика Новосілка, щоб перерізати логістичний шлях для українських сил на Курахівському напрямку.

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