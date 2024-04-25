Окупанти почали весняний призов на строкову службу українців у Запорізькій області

Життя в окупації

З повідомлень про тимчасово окуповані Росією українські території стає зрозуміло, що окупанти вдаються до жорстких методів репресій проти місцевого населення. Їхні дії спрямовані на придушення українського духу та нав'язування російської ідентичності.

Так, окупанти змушують українських дітей писати листи підтримки російським солдатам, що беруть участь у війні проти України. Ці дії є пропагандою та мають на меті залучити дітей до підтримки агресії.

Росіяни також примушують українських чоловіків з окупованих територій вступати до лав своєї армії та воювати проти власної країни. Це грубе порушення міжнародного права та воєнних злочинів.

Окупанти прагнуть стерти українську ідентичність на захоплених територіях. Вони закривають українські школи, примушують використовувати російську мову в публічному просторі та намагаються нав'язати російську культуру.

Які методи "прив'язки" до себе використовують російські окупанти, наскільки вони ефективні і чого намагаються досягти в Кремлі, - в матеріалі РБК-Україна.

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