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Окупанти почали продавати свою техніку. До Миколаєва прибув перший "Тигр", - Кім

Фото: окупанти продали Україні свій бронеавтомобіль "Тигр" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські військові почали продавати свою техніку. Перший бронеавтомобіль "Тигр", куплений у окупанта, прибув до Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У нас поповнення в результаті спецоперації. У нас з'явився ще один "Тигр", "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою - пам'ятайте, ми писали про те, що ми купуємо техніку, ну ось цей "Тигр", який приїхав уже не віджатий, а куплений", - розповів Кім.

Він зазначив, що російська техніка не в кращому стані, але влада готова привести її до ладу і відправити в бій.

"Набагато легше не на похоронні росіянам купувати "Ладу", можна продати техніку, залишитися живим, приїхати додому і купити собі цю смердючу "Ладу"", - додав голова Миколаївської ОВА.

Також губернатор показав нові дрони, які приїхали до Миколаїва і незабаром будуть відправлені на бойові позиції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за знищену російську військову техніку у Миколаєві один місцевий олігарх готовий платити по 1000 доларів.

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МиколаївВійськова техніка