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Окупанти почали будувати загородження, щоб приховати свою ППО у Криму, - партизани

Крим, Середа 05 червня 2024 08:59
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Окупанти почали будувати загородження, щоб приховати свою ППО у Криму, - партизани Фото: РФ ховає ППО в Криму, будуючи спеціальні загородження (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська шукають способи, як сховати свою ППО від ударів українських сил. Партизани з'ясували, на які хитрощі пішли загарбники цього разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Окупаційна влада намагається заховати засоби ППО від очей кримчан. Для цього почали будувати дорожні захисні екрани на автомобільних дорогах півострова", - йдеться у повідомленні.

Партизани вважають, що причиною цього стали успішні удари Сил оборони України, що спричинило знищення засобів ППО.

"Ми знаємо, що росіяни планують збудувати безліч загороджувальних споруд на трасах Криму найближчим часом", - додали в "Атеш".

Російська ППО у Криму

Російські війська захопили полуострів Крим у 2014 році. Після цього вони почали звозити сюди свої системи протиповітряної оборони, оскільки перетворили захоплену територію України на великий та важливий військовий хаб. Ще більшого значення для росіян у цьому контексті полуострів набув після масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

При цьому українські сили оборони знаючи про "надзавдання" Криму для Росії не втрачають можливості вдарити по військових об'єктах та місцях зосередження техніки та живої сили ворога, ППО - не виняток.

Нагадаємо, нещодавно партизани відстежили переміщення росіянами систем ППО для захисту мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією. Крім того, 13 травня під удар потрапила російська база ППО на горі Ай-Петрі у Криму.

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