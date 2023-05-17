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Окупанти підвищили призовний вік для чоловіків у Луганській області, - ОВА

Фото: Окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборанти у Луганській області намагаються посилити мобілізацію в регіоні та підвищили призовний вік для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Загарбники підвищили призовний вік для чоловіків, а цього року мобілізують і 18-річних юнаків одразу після закінчення школи. Це відбувається через значні втрати в лавах окупаційної армії. Два тижні тому вони зібрали батальйон кількістю у 500 чоловіків з-поміж колишніх в'язнів. Цей підрозділ відправили до табору підготовки, перші його частини вже перекидають на передову, фактично це "гарматне м'ясо", - йдеться в заяві.

Глава області додав, що колаборанти поступово вивозять свої родини в бік РФ.

"Практика відключення мобільного інтернету у так званій "ЛНР" регулярна. Окупанти контролюють трафік провідного інтернету", - пояснив Лисогор.

Також очільник області повідомив, що через нещодавні вибухи у Луганську окупанти збільшили кількість блокпостів та рейдових патрулів. Вони шукають людей, які можуть допомагати ЗСУ.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову мобілізацію місцевих жителів. Водночас росіяни вимагають хабаря за те, аби не потрапити до армії РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація не досягла поставлених цілей на війні в Україні і тому примушує людей йти воювати далі.

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