UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти підтвердили нелегальний огляд судна у Чорному морі та показали відео

Фото: окупанти підтвердили нелегальний огляд судна у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії підтвердила, що вона провела нелегальний огляд судна "Сукра Окан" під прапором Палау, яке прямувало в український порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії у Telegram.

Відомство оприлюднило відео, на якому можна помітити, як російські військові висаджуються та проводять огляд цивільного судна "Сукра Окан". Окупанти спрямовують свою зброю у бік членів екіпажу.

У Міноборони РФ виправдовують такий крок тим, що солдати нібито перевіряли судно на наявність "заборонених вантажів".

Після цього росіяни відпустили суховантаж і він продовжив слідувати до порту "Ізмаїл", додають у відомстві країни-агресора.

Огляд судна

Нагадаємо, 13 серпня росіяни зупинили судно "Сукра Окан" у Чорному морі. Вони здійснили "попереджувальні постріли" у бік суховантажного судна після того, як воно нібито не відреагувало на прохання зупинитися.

Пізніше у Міністерстві оборони Туреччини розповіли, що їм відомо про такий інцидент. Там розпочали розслідування.

Варто зауважити, що Росія минулого місяця припинила свою участь у "зерновій угоді" і пригрозила топити кораблі, які прямуватимуть до портів України.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное морезерновий коридорМинистерство обороны РФВійна Росії проти України