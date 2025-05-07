Окупанти підібралися ближче до Покровська, але ЗСУ тримають удар, - голова ОВА

Філашкін підкреслив, що в Покровську станом на зараз найскладніша ситуація.

"Ворог наблизився до міста ще (ближче - ред.), але наші Сили оборони роблять усе можливе, щоб їх стримати (росіян - ред.), це їм вдається. У місті Покровськ ситуація найскладніша, щодня ворог обстрілює керованими авіабомбами, ствольною артилерією і FPV-дронами", - розповів він.

За словами очільника ОВА, у місті, незважаючи на таку ситуацію, залишається ще близько 2 тисяч людей. Працюють кілька комунальних служб і магазинів.

Водночас росіяни не дають завезти в Покровськ гуманітарну допомогу, вони обстрілюють усі автомобілі, які в'їжджають у місто.

"Лише в певний час доби за погодженням із нашими військовими нам вдається завезти гуманітарну та медичну допомогу", - додав він.