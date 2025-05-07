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Окупанти підібралися ближче до Покровська, але ЗСУ тримають удар, - голова ОВА

Покровськ, Середа 07 травня 2025 16:59
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Окупанти підібралися ближче до Покровська, але ЗСУ тримають удар, - голова ОВА Ілюстративне фото: росіяни намагаються наблизитись до Покровська (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати ще більше наблизилися до Покровська. Але українські воїни стримують ворога і це їм вдається.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Філашкін підкреслив, що в Покровську станом на зараз найскладніша ситуація.

"Ворог наблизився до міста ще (ближче - ред.), але наші Сили оборони роблять усе можливе, щоб їх стримати (росіян - ред.), це їм вдається. У місті Покровськ ситуація найскладніша, щодня ворог обстрілює керованими авіабомбами, ствольною артилерією і FPV-дронами", - розповів він.

За словами очільника ОВА, у місті, незважаючи на таку ситуацію, залишається ще близько 2 тисяч людей. Працюють кілька комунальних служб і магазинів.

Водночас росіяни не дають завезти в Покровськ гуманітарну допомогу, вони обстрілюють усі автомобілі, які в'їжджають у місто.

"Лише в певний час доби за погодженням із нашими військовими нам вдається завезти гуманітарну та медичну допомогу", - додав він.

Ситуація навколо Покровська

Нагадаємо, тільки вчора, 6 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Покровський напрямок - це, як і раніше, одна з найскладніших ділянок фронту.

Генерал підкреслював, що українським воїнам вдалося стабілізувати там ситуацію і навіть подекуди перехопити ініціативу.

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