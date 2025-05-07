Оккупанты подобрались ближе к Покровску, но ВСУ держат удар, - глава ОВА

Российские солдаты еще больше приблизились к Покровску. Но украинские воины сдерживают врага и это им удается.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Филашкин подчеркнул, что в Покровске по состоянию на сейчас самая сложная ситуация.

"Враг приблизился к городу еще (ближе ред.), но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы их сдержать (россиян - ред.), это им удается. В городе Покровск ситуация самая сложная, каждый день враг обстреливает управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и FPV-дронами", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в городе, несмотря на такую ситуацию, остается еще около 2 тысяч человек. Работают несколько коммунальных служб и магазинов.

При этом россияне не дают завезти в Покровск гуманитарную помощь, они обстреливают все автомобили, которые въезжают в город.

"Только в определенное время суток по согласованию с нашими военными нам удается завезти гуманитарную и медицинскую помощь", - добавил он.