Окупанти піддали "фільтрації" понад 400 тисяч жителів Донецької області, - ЦНС

На тимчасово окупованих районах Донецької області сотні тисяч місцевих жителів піддалися "фільтраційним заходам", які проводять російські загарбники.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного опору ( ЦНС ).

Інтервенти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність до окупантів.

За даними ЦНС, всього з початку широкомасштабного вторгнення в Україну і станом на нині на Донеччині понад 400 тисяч жителів пройшли через такі перевірки загарбників.

"Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам", - йдеться у публікації.

Подібні пункти діють у таких населених пунктах регіону:

Безіменне;

Бугас;

Мангуш;

Степанівка;

Успенка;

Володарськ;

Дебальцеве;

Докучаєвськ;

Єнакієве;

Зарічне;

Сніжне;

Шахтарськ;

Маріуполь;

Новоазовськ;

Старобешеве;

Донецьк.

"Фільтрація" окупантів у Донецькій області

Російські окупанти після повномасштабного вторгнення в Україну почали активно практикувати фільтраційні перевірки населення на тимчасово підконтрольних їм територіях.

Додамо, що минулого літа окупанти навіть "легалізували" фільтраційні табори на території Донецької області. Глава "ДНРівців" Денис Пушилін видав так зване "розпорядження".

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники відправили кілька додаткових маневрених груп на ТОТ Донецької області. Ці репресивні формування займуться посиленням фільтрації.

Нагадаємо також, що за даними ЦНС, за часи широкомасштабного вторгнення росіяни депортували з тимчасово окупованих територій України понад два мільйони людей.