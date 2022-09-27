Окупанти під Херсоном моляться про поранення, аби втекти додому (перехоплення)

"Треба поранення отримувати. Настрій повна х @ йня, апатія, деморалізація, х @ ізація ... Раніше тут жарти були, типe звідси або "200" або "300" - тепер це не жарти них@я", - каже окупант.

На що співрозмовниця йому каже: "Жень, ну це п@здец. Вони ж вас просто нах@й як м'ясо бл@дь".

"Так уся війна. Тому з 2000 осіб залишилося скільки залишилося... Я молитимуся про поранення. Тут люди поранені їдуть зі сльозами щастя на очах звідси, нах@й", - розповідає військовий РФ.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій окупанту розповідають, що мобілізованих у РФ готуються відправити в район окупованого Херсона.

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